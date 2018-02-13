Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра во вторник подал в отставку, сообщает нидерландская общественная телерадиокомпания.

Выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, он сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической карьере.

При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".

Ранее Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с Путиным.

В прошлом Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Зейлстра говорит, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.

Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.

Попытки приписать России "великодержавные амбиции", стремление воссоздать "советскую империю" не выдерживают никакой критики, заявили в свою очередь в посольстве РФ в Нидерландах.

На среду у Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.