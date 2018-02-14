Два российских космонавта выйдут в открытый космос 8 августа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские космонавты летом в очередной раз выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции (МКС) запланирован на 8 августа. В открытый космос выйдут россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев", - сказал источник.

Им предстоит смонтировать приемо-передающее оборудование на внешней стороне станции. "Основная задача - установка приемопередающей антенны немецко-российского проекта ICARUS, которую в четверг должен доставить космический "грузовик" "Прогресс МС-08", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что 3 февраля российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров поставили рекорд пребывания человека в российских скафандрах в открытом космосе.

Выход в космос начался в 18:35 по московскому времени и продлился 8 часов 7 минут вместо запланированных 6 часов 40 минут. В ходе работы по установке нового блока возникли проблемы с приведением антенны в рабочее положение после завершения монтажа, с которыми российским космонавтам удалось справиться, приведя антенну до предварительно приемлемого, но не штатного положения, что не влияет на её работоспособность.