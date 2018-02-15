В результате стрельбы во флоридской школе погибли минимум два человека

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

"Как минимум два человека погибли в стрельбе в школе во Флориде", - говорится в сообщении.

Согласно информации сотрудников полиции стрелок возможно является учеником школы.

Ранее офис шерифа округа Брауард сообщил, что 14 человек пострадало в результате стрельбы.

Шериф округа Брауард Скотт Израиль подтвердил журналистам информацию о том, что "несколько" человек погибли в результате стрельбы.

Он также опроверг информацию о том, что стрелок на настоящий момент является учеником школы. По словам шерифа, "было время", когда подозреваемый в стрельбе посещал школу, но он не числился там на момент стрельбы.