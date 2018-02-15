Стена на границе с Россией обойдется Эстонии в 2,5 раза дороже плановой стоимости

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии намерено продолжить строительство стены на границе с Россией по всей ее длине, несмотря на значительное удорожание проекта - с 70 до 188 млн долларов, заявил в четверг премьер-министр Юри Ратас.

"Граница Эстонии должна быть защищенной, ухоженной и охраняемой, несмотря на ошибки первоначального прогноза расходов. Обеспечение безопасности всегда было государственным приоритетом, где нельзя идти на уступки", - заявил он.

Окончательная цена выяснится после строительных закупок. Первоначальный проект был разработан в 2014 году. Однако после проведенного в 2018 году аудита стоимость была повышена в 2,5 раза. Министр внутренних дел страны Андрес Анвельт не исключил, что такое расхождение было вызвано небрежностью и спешкой при разработке первоначального проекта.

Поскольку восточная граница Эстонии является и границей всего Европейского союза, кабинет министров намерен обратиться за финансовой поддержкой в ЕС.