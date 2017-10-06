В Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Эстония не успеет выстроить границу с Россией к обещанному ранее сроку: 100-летию Эстонского государства, которое отмечается в 2018 году.

"Возможно, это был очень-очень предварительный план, о котором говорили, когда начинали очищать пограничную территорию. Так или иначе, это было излишне оптимистично" - рассказал начальник пограничного бюро Южной префектуры Тамар Тамм (Tamar Tamm) в пятницу в газете "Постимеэс" (Postimees).

По его словам, сейчас говорят о готовности границы в 2020 году.

Он сообщил, что к настоящему времени готовы два пробных участка каждый по 1,6 км длиной. На первом участке установлена техника слежения и заграждения для животных. Второй стоит на болотистом грунте, и там отрабатываются специальные строительные решения.

Вся юго-восточная граница длиной 136 км должна в будущем быть проходимой пешком или ее можно будет преодолевать на внедорожниках.

На данный момент вся приграничная территория очищена от деревьев и кустарников. Часть земель после заключения и вступления в силу эстонско-российского пограничного договора будет обменяна и ее пока не обустраивают.

Тамм надеется, что в будущем году будут проведены конкурсы на строительство и начнется строительство пограничной инфраструктуры.