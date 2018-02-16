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Эстония отложила завершение обустройства границы с РФ на семь лет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии из-за неожиданного удорожания обустройства границы с Российской Федерации решило отложить завершение работ до 2026 года вместе планировавшегося ранее 2019 года.

Как сообщила пресс-служба правительства, на состоявшемся в четверг заседании кабинета министров было указано, что обустройство пограничной инфраструктуры обойдется в 188 млн евро. Окончательная цена выяснится после подведения итогов госзаказа необходимых закупок. В 2014 году, когда разрабатывался первоначальный проект, стоимость строительства и модернизации была определена в 79 млн евро.

Правительство в связи с этим поддержало предложение министерства внутренних дел перераспределить строительство инфраструктуры и систем мониторинга на 2019-2026 годы.

В предложении МВД отмечается, что наибольшие затраты на инвестиции придутся на период, когда ожидается сокращение бюджетных средств Европейского Союза: нынешний период финансирования из средств ЕС подходит к концу, а новый бюджет еще не будет действовать.

Правительство одобрило программу строительства инфраструктуры и возведения системы технического мониторинга. Увеличено дополнительное финансирование обустройства границы на 2020-2026 годы на общую сумму 117,2 млн евро, и еще 45,7 млн евро выделяется на содержание и обслуживание инфраструктуры.

Ожидается, что в 2019-2022 годы будет выстроена инфраструктура сухопутной части границы, а в 2023-2026 годы будет развиваться система наблюдения за сухопутной границей. В районе водной границы на реке Нарва усиление средств мониторинга придется на 2019-2021 годы, после чего состоится тендер на поставку дронов для наблюдения за границей на реке.

Согласно плану обустройства восточной границы, на протяжении 136 километров сухопутной части предполагается установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. Предполагается завершить и строительство забора высотой 2,5 метра протяженностью примерно 90 километров. На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости возводить ограждение.

На сегодня из всей сухопутной части границы готовы два пробных участка по 1,6 км и полностью обозначено ее прохождение.

Теги: Эстония
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