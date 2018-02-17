В Черное море вошел наносивший в апреле прошлого года удар по Сирии ракетный эсминец ВМС США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS Ross (DDG 71)) в пятницу вечером под покровом темноты вошел в акваторию Черного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Американский боевой корабль противоракетной обороны системы "Иджис", на борту которого помимо ракет-перехватчиков "Стандарт-2" также имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет "Томагавк", в настоящее время идет в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

Эсминец "Росс", который ранее неоднократно заходил на патрулирование в Черное море, в апреле прошлого года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

"Росс" наряду с эсминцами ВМС США " Карни ", "Дональд Кук" и "Портер", также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Как сообщалось, в пятницу акваторию Черного моря после 17-ти дневного пребывания покинул флагман 2-й натовской постоянной военно-морской группы (SNMG2) британский ракетный эсминец "Данкан".

В ходе пребывания в Черном море корабли группы, в которую помимо эсминца "Данкан" входят также турецкий фрегат "Газиантеп" и румынский фрегат "Король Фердинанд", провели учения, во время которых, по сообщению ВМС Румынии, отрабатывались операции по морскому наблюдению за судоходством в регионе. Натовские корабли также заходили с визитами в румынский порт Констанца и болгарский Варна.

По сообщению Объединенного военно-морского командования НАТО (MАRCOM), за действиями кораблей альянса в Черном море на разных этапах вели наблюдение российские сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый".

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.