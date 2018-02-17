Из Таиланда в Россию экстрадировали челябинского наркоторговца

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Интерпола задержали в Королевстве Таиланд гражданина России, в отношении которого пять лет назад было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба Главного управления МВД Россим по Челябинской области в субботу.

По данным полиции, уроженец Челябинска был задержан сотрудниками полиции в 2013 году при попытке реализовать амфетамин. В отношении него возбудили уголовное дело. На период расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Так как обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, и установить его местонахождение не удалось, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола", - отмечает пресс-служба.

Разыскиваемый в субботу доставлен в Москву.