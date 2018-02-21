В ДНР заявили о нарушении "режима тишины" со стороны украинских военных

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в среду журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, зенитные установки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие", - сказал он.