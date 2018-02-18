Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москва направила Киеву ноту протеста в связи с нападением радикалов на Российский центр науки и культуры. В воскресенье в Киеве у нескольких политических движений запланированы протестные акции. В их числе националисты — они прошествуют к зданию Россотрудничества, у стен которого накануне уже произошли беспорядки. Полиция усилила меры безопасности.

- Глава нацразведки США Дэн Коутс удивился отрицанию Россией попытки "вмешательства" в выборы американского президента. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил о "массе обнаруженных фактов", указывающих на вину 13 россиян, против которых выдвинуты обвинения.

- В Черное море вошел американский ракетный эсминец "Карни". Он присоединился к уже находящемуся там боевому кораблю "Росс".