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В Киеве накануне проведения протестных акций усилили меры безопасности

Есть обновление от 01:32

Колонна украинских националистов прошествует к зданию Россотрудничества, у стен которого накануне уже произошли беспорядки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В обеспечении правопорядка в воскресенье, 18 февраля, в Киеве будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей, не исключены провокации, отмечает начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"На завтра есть несколько заявленных акций... марш от парка Шевченко к Михайловской площади, мероприятия на Майдане Независимости и шествие по Крещатику, шествие от метро "Арсенальная" до Европейской площади... Акции связаны с годовщиной событий 2014 года. Количество заявленных участников - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. По нашим оценкам, их будет меньше. Мы будем задействовать приблизительно 3 тысячи правоохранителей", - рассказал Крищенко на брифинге в Киеве в субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс".

По его словам, будут задействованы бойцы Нацгвардии, сотрудники Нацполиции, усиленно будут работать кинологи и взрывотехники, также будут созданы резервы в случае необходимости при осложнении обстановки.

Крищенко отметил что будет проводиться поверхностная проверка. "В первую очередь мы будем обеспечивать безопасность в плане недопущения террористических угроз, которые, к сожалению, продолжают существовать в нашей стране", - сказал он.

Общественная организация "Рух новых сил Михаила Саакашвили" (РНС) подала заявку на проведение 18 февраля "Марша за будущее" в центре Киева. Партия экс-президента Грузии с 7:00 до 15:00 планирует провести марш и автопробег по маршруту парк им. Т.Шевченко - ул. Владимирская - ул. Б.Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости. "РНС" запланировал также вече. Ожидается участие в марше 50 тыс. человек, 1 тыс. автомобилей, указано наличие "30 палаток", планируется перекрытие движения. Также 18 февраля на Европейской площади с 9:00 до 14:00 "Социал-демократическая партия" народного депутата Украины Сергея Каплина намерена провести акцию о "необходимости повышения минимальной зарплаты и пенсии" с участием 10 тыс. человек, установлением сцены, палаток и использованием звукоусиливающей аппаратуры. Добровольческое движение "ОУН" (запрещено в РФ - ИФ) Николая Коханивского планирует провести митинг и марш с Майдана Независимости до представительства Россотрудничества на ул. Борисоглебской с участием 500 человек. Помимо этого, 18 февраля с 10:00 планируется памятное шествие и молебен, организованное общественной организацией "Семьи "Небесной Сотни".

Как сообщалось, в субботу представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.

Теги: Украина, Киев
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