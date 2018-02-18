Посольство РФ направило Киеву ноту протеста в связи с нападением на Российский центр науки и культуры

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В адрес министерства иностранных дел Украины посольством РФ в Киеве была направлена нота протеста в связи с погромом, устроенным украинскими радикалами в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Посольство возмущено очередной наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 г., говорится в сообщении на сайте посольства РФ на Украине.

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", - отмечается в сообщении.

По данным посольства, 17 февраля радикалы из числа группировок "С14", "Правый сектор" (запрещен в РФ), "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" А.Лозового ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве.

Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.

"В адрес сотрудников Центра звучала нецензурная брань, сыпались угрозы и оскорбления. Не обошлось без рукоприкладства. В этот момент в РЦНК находилось несколько десятков посетителей, большинство из которых - дети. Прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим. В результате хулиганских действий зданию нанесен существенный материальный ущерб", - говорится в сообщении.