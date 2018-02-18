Порошенко решил лично участвовать в судебном процессе по делам Майдана

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерениях участвовать в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане в 2014 году.

"Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил он на церемонии открытии выставки, посвященной участникам событий на Майдане.

Порошенко также отметил, что разделяет неудовлетворенность общества темпами расследования и скоростью судебных процессов.

Президент попросил генерального прокурора Юрия Луценко проанализировать, чем можно организационно помочь Департаменту специальных расследований, который ведет это производство.

На прошлой неделе Луценко заявлял, что после завершения судебного процесса по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене последует процесс относительно приказа против активистов Майдана.

В ходе столкновений в центре Киева в наиболее "кровавые дни" периода Майдана - 18-21 февраля 2014 года - погибли 80 участников акций протеста, более 20 силовиков. Сотни были ранены, некоторые скончались позже в больницах.