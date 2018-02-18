Шесть станций метро прекратили работу в центре Киева

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве не работают шесть станций метрополитена в центральной части города.

Как сообщили агентству в справочной службе столичной подземки, не работают станции "Университет", "Театральная" и "Крещатик" на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метро, "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" на Оболонско-Теремковской (М2, "синей") и "Золотые ворота" на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии. СМИ также сообщают, что некоторое время назад не работала также станция "Дворец спорта" на линии М3.

Таким образом, прекращена работа всех станций киевского метрополитена, на которых возможна пересадка с линии на линию.

Позднее киевский метрополитен в Твиттере сообщил, что шесть станций не работает в связи с анонимными сообщениями о минировании. Такую же информацию разместила полиция Киева на своей странице в фейсбуке.

В воскресенье в Киеве проходит ряд акций, в частности в связи с событиями на площади Независимости в феврале 2014 года. Кроме того, акцию за отставку президента Украины Порошенко проводят сторонники Михаила Саакашвили.