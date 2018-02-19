Замглавы МИД Украины выступила против участия Белоруссии в миротворческой миссии в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поэтому не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышли из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии", - отметила Зеркаль в эфире "5 канала" в понедельник.

"Сейчас я думаю, самое основное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - отметила она.

Зеркаль также отметила, что благодаря Минским соглашениям удалось остановить кровопролитие в Донбассе, и, несмотря на то, что сегодня там продолжаются обстрелы, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 2015 годом невозможно.