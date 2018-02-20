Киев и Донбасс договорились развести силы под станицей Луганской

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В районе станицы Луганской 22 февраля должно состояться разведение сил и средств Киева и Донбасса, сообщила во вторник газета "Известия " со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах, также информацию подтвердили в руководстве самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Операция в этом районе остается критически важным шагом, поскольку после этого должно начаться разведение сторон по всей линии соприкосновения, пояснил "Известиям" председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что разведение сил и средств в станице Луганской переносилось уже несколько раз. В итоге крайне важное событие для всего украинского урегулирования было перенесено на 22 февраля.

"Однако, как сообщили два российских дипломатических источника и отметили в ДНР и ЛНР, реализация достигнутой договоренности вновь может сорваться из-за провокаций украинских военных", - отмечается в статье.

"Если 22 февраля удастся развести силы и средства в районе станицы Луганской, это позволит перейти к реализации следующих пунктов Минских соглашений", - приводит издание слова высокопоставленного источника в российских дипломатических кругах.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил "Известиям", что Украина называла 22 февраля как "вероятную и перспективную дату разведения сил и средств в станице Луганской".

"Вопрос обсуждался на заседании контактной группы 14 февраля. Но Украина ни разу не сделала реальных и внятных уведомлений относительно разведения. Уже не первый раз они называют вероятные даты, а потом в последний момент, ссылаясь на мифические обстрелы, которые не подтверждаются наблюдателями ОБСЕ и двумя камерами, размещенными с обеих сторон в этом районе, заявляют, что они опять не готовы", - подчеркнул Дейнего.

Газета отмечает, что решение контактной группы по украинскому урегулированию было подписано в Минске и согласовано ОБСЕ еще 22 сентября 2016 года. Соглашение подразумевает разведение подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках - в Петровском (ДНР), Золотом (ЛНР) и станице Луганской (ЛНР).

"С третьим участком - в станице Луганской - Украина продолжает затягивать процесс, чтобы была причина не двигаться в реализации соглашений дальше", - сообщил председатель Народного совета ДНР Пушилин.

"Необходимо закончить разведение на трех пилотных участках. Потом запланировано согласование сторонами конфликта новых участков разведения - вплоть до разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", - цитируют "Известия" слова Пушилина.