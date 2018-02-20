Журналист "Новой газеты" Али Феруз получил в Германии статус беженца

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов (Али Феруз) сообщил "Интерфаксу", что получил в Германии статус беженца и планирует работать.

"Мне дали статус беженца и вид на жительство. На какой именно срок - узнаю, когда получу на руки все документы", - сказал Нурматов агентству во вторник.

По его словам, в настоящее время он живет в германском Геттингене и в будущем планирует работать.

Как сообщалось, на минувшей неделе Нурматов покинул России после того, как два столичных суда, в том числе Мосгорсуд, разрешили ему добровольно выехать в третью страну.

Басманный суд Москвы 1 августа прошлого года принял постановление о штрафе в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением Х.Нурматова из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране. Журналист сообщил, что не может вернуться на родину в Узбекистан, так как из-за его профессиональной деятельности подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам. Кроме того, он рассказал, что его родственники проживают в России и что сам с седьмого до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. По словам Нурматова, его мать родилась в России, а брат и сестра имеют российское гражданство.

В начале августа 2017 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана жалоба на выдворение Х.Нурматова из России, в которой его защита ссылалась на целый ряд статей Конвенции о защите прав человека. Мосгорсуд 8 августа приостановил исполнение решения о выдворении Х.Нурматова из России в связи с применением к нему правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге. При этом решение о выдворении было оставлено в силе.

В ноябре 2017 года Басманный суд признал Нурматова виновным в незаконной трудовой деятельности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Суд также постановил выдворить Нурматова за пределы РФ, однако приостановил исполнение решения на основании применения к журналисту правила 39 Регламента ЕСПЧ.

24 января 2018 года Верховный суд России, частично удовлетворив кассационные жалобы Х.Нурматова и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, обязал Мосгорсуд заново проверить законность августовского решения о выдворении журналиста.

2 февраля Мосгорсуд вновь признал законным постановление о выдворении Нурматова, однако отдельно указал, что он по собственному желанию может покинуть Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в подмосковном Сахарово, предоставив необходимые документы.

На заседании 2 февраля Нурматов заявил, что не хочет получать убежище и легализовываться в России и намерен уехать в Германию, для чего у него имеются все необходимые документы.

9 февраля Басманный суд по ходатайству службы судебных приставов разъяснил, что исполнение постановления об административном выдворении Х.Нурматова в Узбекистан от 21 ноября 2017 года приостановлено на основании решения ЕСПЧ, однако журналист добровольно может покинуть Россию.