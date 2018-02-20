Эрдоган счел инцидент с продвижением сирийских ополченцев к Африну исчерпанным

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что ополченцы, поддерживающие сирийского президента Башара Асада, столкнутся с жесткими ответными действиями Анкары за попытку войти в район Африн.

"К сожалению, подобные террористические образования иногда по собственной инициативе делают ошибочные шаги. Безусловно, подобное недопустимо. Они тяжело поплатятся за свои действия", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции с главой македонского государства Георгием Ивановым в Анкаре.

При этом, по сообщению агентства "Анадолу", турецкий президент подчеркнул, что инцидент, с продвижением ополченцев к Африну, исчерпан.

"Вечером 20 февраля была зафиксирована попытка выдвижения колонны пикапов с шиитскими добровольцами в сторону Африна. Однако в ответ на действия частей артиллерии (ВС Турции -ИФ), пикапы были вынуждены повернуть обратно. На данный момент инцидент исчерпан" - отметил он.

Ранее во вторник сирийские курды подтвердили вход поддерживающих Дамаск ополченцев в район Африна. В свою очередь, турецкие СМИ сообщили о том, что бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований приблизились к Африну, но отступили, когда турецкие военные открыли предупредительный огонь.

Близ Африна в настоящее время проходит турецкая военная операция "Оливковая ветвь". В Анкаре отмечают, что она нацелена против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).