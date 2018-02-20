Курды подтвердили вход поддерживающих Дамаск ополченцев в район Африна

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Действующие на севере Сирии ополченцы подтвердили во вторник, что в район Африна прибыли бойцы поддерживающих Дамаск военизированных формирований, сообщает агентство Associated Press.

Представитель Сил самообороны курдов (YPG) Нури Махмуд подчеркнул, что, согласно плану, эти бойцы займут позиции в районе границы с Турцией, чтобы воспрепятствовать продвижению вглубь сирийской территории турецких военных.

По словам Махмуда, курды сами попросили проправительственных ополченцев помочь им отразить "несправедливое вторжение" Турции.

Ранее поступали сообщения, согласно которым ополченцы, поддерживающие Дамаск, во вторник вошли на территорию района, в котором расположен удерживаемый курдами сирийский город Африн.

Сирийское государственное телевидение показало в эфире подходящую к Африну колонну из примерно 20 транспортных средств, перевозящих бойцов. Кроме того, поддерживающие контакты с сирийской оппозицией очевидцы также сообщили о входе в район Африна бойцов военизированных формирований, поддерживающих сирийские правительственные войска.

Позже сирийское телевидение передало, что турецкие военнослужащие обстреляли зону, через которую проехали автомобили с проправительственными ополченцами. По его информации, обстрел привел к тому, что несколько журналистов, освещающих события в Африне, были вынуждены быстро покинуть опасный район.

Близ Африна в настоящее время проходит турецкая военная операция "Оливковая ветвь". В Анкаре отмечают, что она нацелена против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).