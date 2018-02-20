AP сообщило о входе поддерживающих Дамаск ополченцев в район Африна

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Поддерживающие Дамаск ополченцы во вторник вошли на территорию района, в котором расположен удерживаемый курдами сирийский город Африн, сообщает агентство Associated Press.

Оно отмечает, что сирийское государственное телевидение показало в эфире подходящую к Африну колонну из примерно 20 транспортных средств, перевозящих бойцов. Кроме того, очевидцы, поддерживающие контакты с сирийской оппозицией, также сообщают о входе в район Африна бойцов военизированных формирований, поддерживающих сирийские правительственные войска.

Позже сирийское телевидение передало, что турецкие военнослужащие обстреляли зону, через которую проехали автомобили с проправительственными ополченцами. По его информации, обстрел привел к тому, что несколько журналистов, освещающих события в Африне, были вынуждены быстро покинуть опасный район.

Близ Африна проходит турецкая военная операция "Оливковая ветвь". В Анкаре отмечают, что она нацелена против курдских ополченцев и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).