Суд прекратил допрос Порошенко

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Облонский суд Киева закончил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене экс-пглавы государства Виктора Януковича, в заседании объявлен перерыв до 22 февраля.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после серии вопросов защиты, которые были сняты судьей Владиславом Девятко, адвокат Виталий Сердюк обратился с вопросом касательно зимнего отдыха главы государства.

"Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?", - задал президенту Украины вопрос защитник.

В ответ судья заявил: "Прощу прощения у свидетеля. Наверное, я был прав, защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, тем самым не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос".