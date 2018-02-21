Суд в Киеве снял правовые вопросы защиты Януковича к Порошенко по делу о госизмене

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Защита экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене в Оболонском районном суде Киева пыталась задать несколько правовых вопросов президенту Украины Петру Порошенко, дававшему показания в суде в качестве свидетеля, однако суд эти вопросы снял, а президент отреагировал намеком на попытку пропагандистской кампании со стороны адвокатов Януковича.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в ходе допроса защита Януковича, в частности, адресовала Порошенко вопросы о том, как долго может отсутствовать глава государства на рабочем месте, чтобы появились основания говорить о его отстранении, означает ли неподписание каких-либо законов главой государства его самоустранение. Председательствующий судья снял эти вопросы как имеющие правовой характер и не относящиеся к рассмотрению по сути.

Порошенко, в свою очередь, подчеркнул, что право толковать законы в Украине есть только у Конституционного суда. "Я уверен в том, что на сегодняшний день сомнений в незаконности агрессии, незаконности аннексии, незаконности агрессии на востоке, десятка тысяч жертв, которые понесла Украина, сомнений ни у кого нет, и причина этого только в попытке как элементе гибридной войны со стороны России обеспечить пропагандистскую кампанию, которая отбеливает агрессора. Уверен в том, что в Украине эти попытки тщетны, уважаемые коллеги-защитники", - добавил глава государства, обращаясь к адвокатам Януковича.

Суд также не допустил несколько вопросов адвокатов к Порошенко по соглашению об урегулировании политического кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года, подписанному Януковичем, лидерами оппозиции и европейскими дипломатами. В свою очередь Порошенко отметил, что не видел этого соглашения и не являлся его подписантом.