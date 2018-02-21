Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, до этого занимавшего должность генерального директора "Укрспецэкспорта".

"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - сказал Порошенко в ходе видеострима на своей странице в фейсбуке в среду.

Президент отметил, что "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

"И, в конце концов, оно должно быть вертикально интегрированной компанией, работающей в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности", - отметил президент.

27 декабря на заседании кабинета министров премьер Украины Владимир Гройсман инициировал увольнение Романа Романова с поста главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженностей по зарплате. 12 февраля Романов объявил о решении уйти в отставку.