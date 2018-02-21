Британский самолет управления ударами провел разведку у Калининградской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 британских Королевских ВВС в среду совершил многочасовой полет по периметру границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский военный самолет с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7368, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение нескольких часов совершал облет территории области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря вблизи российского побережья.

По мнению наблюдателей, разведывательные полеты, которые в последние дни регулярно совершают военные самолеты США и других стран НАТО вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области, вероятно, связаны со сведениями о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Как сообщалось, 15 февраля самолет радиоэлектронной разведки RC-135W с бортовым номером ZZ666 и тот же самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 также проводили активную разведку вблизи границ Калининградской области.

20 февраля стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил продолжительный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.