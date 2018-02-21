Демократы предложили увеличить бюджет спецслужб США для защиты от России на выборах в Конгресс

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Демократическая партия направила спикеру Палаты представителей Полу Райану и лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконнеллу письмо с просьбой увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности (МВБ) для противодействия "российскому вмешательству" на выборах 2018 года, сообщила в среду в своем твиттере лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Демократы попросили увеличить бюджета ФБР в 2018 финансовом году на $300 млн. Эти средства, по их замыслу, должны "обеспечить сотрудников и ресурсы для борьбы с влиянием вражеских иностранных лиц, действующих в США, особенно российских агентов, действующих на платформах социальных сетей", говорится в письме.

Какие средства предлагается выделить МВБ, не сообщается.

В США Россию неоднократно обвиняли во вмешательство в президентские выборы 2016 года, в стране ведется несколько связанных с этим расследований.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут осенью 2018 года.