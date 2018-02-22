В США создана "группа реагирования" на вмешательство РФ в выборы в Конгресс

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом в настоящее время рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России за "вмешательство" в президентские выборы в США в 2016 году, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности.

В частности, заявил он, уже сформирована "группа реагирования" на предполагаемое вмешательство России в предстоящие в ноябре 2018 года выборы в конгресс. О том, что подготовка к вмешательству ведется, ранее заявляли руководители американских спецслужб.

Одновременно чиновник сказал, что ряд стран, поддерживающих деловые отношения с предприятиями российского ВПК, уже получили от Вашингтона предупреждение о том, что они могут стать объектами американских санкций.

Это, в частности, касается члена НАТО Турции, которая объявила о закупке в РФ зенитно-ракетных систем С-400.

По словам чиновника, "пара крупных стран" уже пересматривает договоренности с Москвой о закупке российских вооружений в результате дипломатических демаршей Вашингтона.

Накануне на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Нойерт заявила: "Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили покупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на сумму более $3 млрд",

Представитель Белого дома отметил, что США заранее не сообщают об объектах санкций, которые разрабатываются, чтобы компании, которые попадут под них, не вывели заранее средства с американских банковских счетов или не предприняли другие шаги, которые могут снизить эффективность ограничений.