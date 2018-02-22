Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям носить с собой оружие для самообороны; об этом зашла речь в среду на встрече со подростками, которые стали свидетелями стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибло 17 человек, пишет The Hill.

"Если бы у вас был учитель, который бы умел обращаться с огнестрельным оружием, это нападение могло закончиться куда менее плачевно", - сказал президент. Он пояснил, что речь идет о скрытом ношении оружия, а учителя должны будут проходить специальную подготовку.

Трамп добавил, что следует создать зоны, свободные от оружия "для маньяков, которые все являются трусами".

Идею вооружить учителей подал один из родителей, присутствовавших на встрече в Белом доме; Трамп тут же провел голосование среди присутствующих, попросив их поднять руки, если они одобряют эту идею.

"Полагаю, что многие будут против этого", - добавил он. "И многим это понравится".

Жертвами стрельбы, произошедшей ранее в школе Парклэнда, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек. Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия.