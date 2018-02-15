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Шериф подтвердил гибель 17 человек в результате стрельбы в американской школе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида стали 17 человек, сообщил шериф округа Брауард Скотт Израэл.

"Я с большим огорчением сообщаю, что 17 человек погибли", - сказал он журналистам.

По словам Израэла, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое умерли в больнице.

Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый - 19-летний Николас Круз, "он находится под стражей". Он отметил, что Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщил, что как минимум 16 человек погибли в результате стрельбы. Офис шерифа округа Брауард сообщал, что 14 были госпитализированы.

По предварительной информации, подозреваемый использовал огнестрельное оружие наподобие AR-15 223 калибра (AR-15 - американская полуавтоматическая винтовка - ИФ).

Теги: США
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