Визит делегации из КНДР на Олимпийские игры обошелся Южной Корее в $223 тысячи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Трехдневный визит северокорейской делегации на Олимпийские игры в Пхенчхан обошелся Южной Корее в почти $223 тыс., сообщает в четверг информагентство "Ренхап".

Отмечается, что министерство национального объединения Южной Кореи потратило около $121,4 тыс. на размещение и проживание делегации, $46,7 тыс. на транспорт и столько же на питание.

Делегацию КНДР на Олимпиаду возглавляла младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Она стала первым представителем семьи руководства КНДР, который посетил Южную Корею.

Олимпийские игры проходят с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.