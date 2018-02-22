Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о праве на ношение учителями оружия

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг опроверг сообщения американских СМИ о своем намерении в массовом порядке раздавать школьным учителям огнестрельное оружие в целях обеспечения безопасности.

"Я никогда не говорил "Дайте учителям оружие", эти "фейковые новости" сообщили CNN и ABC. Я сказал, что необходимо рассмотреть возможность предоставить "оружие, при его скрытом ношении, учителям с военной или особой подготовкой - это будет только к лучшему", - написал Трамп на своей странице в твиттере.

"Достаточное число учителей - около 20% - теперь смогли бы незамедлительно открыть ответный огонь, если некий сумасшедший с плохими намерениями вошел бы в школу. Учителя, прошедшие хорошую подготовку, могли бы выступать также в качестве устрашения для таких трусов, которые совершают нападения", - добавил он.

По словам Трампа, школа, в которой никто не имеет при себе оружия, привлекает к себе преступников.

Ранее в четверг ряд американских и западных СМИ сообщил, что Трамп выступил с предложением вооружить школьных учителей огнестрельным оружием, а также отменить правила, которые запрещают ношение оружия близ учебных заведений.