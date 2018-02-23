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Спецпрокурор по "российскому делу" выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника штаба Рика Гейтса, следует из обвинительного заключения.

Мужчины обвиняются по нескольким пунктам - в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также не раскрытии доходов из иностранных источников.

Девять обвинений выдвинуты против Манафорта, 14 - против Гейтса, остальные девять - против обоих.

Согласно документу, Манафорт обвиняется в отмывании через оффшорные счета до 30 миллионов долларов.

Ранее издание Politico написало, что в федеральный суд в Вашингтоне поступил документ с новыми обвинениями против Манафорта и Гейтса.

В пятницу Мюллер направил в суд документы, в которых сообщает, что его расследование выявило дополнительные факты "преступного поведения" Манафорта, "в том числе ряд случаев банковского мошенничества". Тогда Мюллер не выдвинул новые обвинения в адрес Манафорта.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что команда Мюллера в настоящее время пытается выяснить, не вступал ли Манафорт в сговор с банкиром Стивеном Калком. Манафорта подозревают в том, что он пообещал Калку, председателю банка Federal Savings Bank, работу в Белом доме в обмен на кредиты на жилье в объеме $16 млн. По данным телеканала, Манафорт получил от Federal Savings Bank три кредита в период с конца 2016 года по начало 2017 года. В августе 2016 года Калк вошел в собрание экономических советников Трампа, тогда кандидата в президенты США. В итоге Калк не получил должность в кабинете Трампа.

Ранее Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Гейтс и Манафорт обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Во вторник стало известно, что обвинения в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года предъявлены бывшему сотруднику одной из юридических компаний Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алексу ван дер Цвану. Американские СМИ утверждают, что этот человек - зять российского бизнесмена Германа Хана.

Обвинения в отношении А.ван дер Цвана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Они связаны с докладом, который он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко.

Теги: Пол Манафорт, Ричард Гейтс, Роберт Мюллер
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