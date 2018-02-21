СМИ узнали о новых обвинениях в адрес Пола Манафорта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В федеральный суд в Вашингтоне поступил документ с новыми обвинениями в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника штаба Рика Гейтса, сообщает в среду издание Politico.

Документ, поданный в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, засекречен судом, в связи с чем его содержание неизвестно.

В пятницу Мюллер направил в суд документы, в которых сообщает, что его расследование выявило дополнительные факты "преступного поведения" Манафорта, "в том числе ряд случаев банковского мошенничества". Тогда Мюллер не выдвинул новые обвинения в адрес Манафорта.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщает, что команда Мюллера в настоящее время пытается выяснить, не вступал ли Манафорт в сговор с банкиром Стивеном Калком. Манафорта подозревают в том, что он пообещал Калку, председателю банка Federal Savings Bank, работу в Белом доме в обмен на кредиты на жилье в объеме $16 млн. По данным телеканала, Манафорт получил от Federal Savings Bank три кредита в период с конца 2016 года по начало 2017 года. В августе 2016 года Калк вошел в собрание экономических советников Трампа, тогда кандидата в президенты США. В итоге Калк не получил должность в кабинете Трампа.

Ранее Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Гейтс, а также экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Во вторник стало известно, что обвинения в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года предъявлены бывшему сотруднику одной из юридических компаний Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алексу ван дер Цвану. Американские СМИ утверждают, что этот человек - зять российского бизнесмена Германа Хана.