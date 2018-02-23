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Мощный снегопад заблокировал автотрассы в Хорватии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мощный снегопад и сильные порывы ветра заблокировали автотрассы в Хорватии, сообщает в пятницу Associated Press.

Закрыта часть основной дороги вдоль Адриатического побережья.

По данным агентства, наиболее острая обстановка сложилась в северо-западном районе страны, в Горски-Котар, территория которого покрыта невысокими горами. К уборке снежных заносов привлечены представители армии страны.

В ряде школ Хорватии отменены занятия. Также наблюдаются перерывы в движении железнодорожного транспорта.

Теги: Хорватия
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