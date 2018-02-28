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Еврокомиссия утвердила проект соглашения по Brexit

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия одобрила в среду проект соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза, заявил на пресс-конференции в Брюсселе координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

"Это важный момент для переговоров. Я бы даже сказал, что это почти ключевой или центральный момент в этом долгом и сложном процессе таких исключительных переговоров, которые мы хотим провести успешно", - сказал главный переговорщик Евросоюза, представляя журналистам проект соглашения после заседания Еврокомиссии.

Он напомнил, что текст состоит из 168 статей и является "полным проектом соглашения о выходе".

По его словам, для успешного завершения процесса Brexit надо ускорить работу. "30 марта 2019 года, через 13 месяцев, Соединенное Королевство больше не будет государством-членом Европейского союза. То, чего оно и хотело. И к этому дню мы должны организовать его упорядоченный выход. Теперь нам надо вести переговоры на основании текста, так как времени мало. С сегодняшнего дня и до будущей осени мы должны прийти к окончательному согласию по этому проекту упорядоченного выхода", - отметил Барнье.

Он также указал на то, что надо еще предусмотреть несколько месяцев на процесс ратификации документа сторонами.

Координатор ЕС, как и накануне, после заседания Совета Евросоюза по общим вопросам, подчеркнул, что на данном этапе речь идет именно о проекте. И он будет выложен на стол переговоров с Великобританией только после его обсуждения 27 государствами-членами ЕС и Европейским парламентом. При этом, следуя своим обязательствам по транспарентности, сторона ЕС публикует этот проект, чтобы любой мог ознакомиться с ним.

Проект соглашения по Brexit

Барнье также повторил сделанное им ранее заявление, что проект не содержит никаких сюрпризов - он юридически излагает совместно принятые в декабре 2017 года Евросоюзом и Великобританией обязательства и уже известные элементы предстоящего "развода" сторон, в том числе те, по которым до сих пор нет прогресса. В проект также включена позиция ЕС по переходному периоду, объяснил переговорщик Евросоюза.

В опубликованных в среду Европейской комиссией материалах сообщается, что проект состоит из шести частей: вводные положения, права граждан; другие вопросы, относящиеся к Brexit, такие, как положение с товарами, поступившими на рынок до даты выхода Великобритании; финансовое урегулирование, положения о переходном периоде и конституциональных вопросах, а также протокол по отношениям Ирландия - Северная Ирландия.

Как уточняют в Брюсселе, этот протокол подробно расписывает одну из трех опций решения "ирландского вопроса", отраженную в совместном докладе сторон 8 декабря 2017 года и направленную на то, чтобы избежать "физической границы" на острове Ирландия, но не предопределяет дискуссий по двум другим вариантам.

В Еврокомиссии объясняют, что теперь проект соглашения будет направлен в Совет ЕС и в соответствующую рабочую группу Европейского парламента перед его обсуждением с британской стороной.

В Брюсселе напоминают, что Европейский совет призвал Соединенное Королевство предоставить уточнения по своей позиции в том, что касается будущих отношений сторон (имеется в виду саммит ЕС 22-23 марта, на котором ожидается принятие дополнительных директивных указаний по Brexit, после которого может начаться этап обсуждения отношений пост-Brexit).

Теги: Brexit, Великобритания, ЕС
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