Экс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показаний

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний, пишет агентство Associated Press.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и Рик Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" (расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США — ИФ) спецпрокурора Роберта Мюллера, им предъявили обвинения в конце октября. Накануне Мюллер выдвинул новые обвинения против них.

Гейтс и Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Гейтс сделал заявление в федеральном суде в Вашингтоне. Манафорт сказал, что он невиновен.

"Заявление Рика Гейтса является убедительным свидетельством того, что он планирует сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером", - пишет Associated Press.