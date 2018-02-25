Постпред России при ООН назвал формальностью резолюцию Совбеза о перемирии в Сирии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии не приведёт к незамедлительному наступлению перемирия, для этого необходимо побудить враждующие стороны к выполнению положений этого документа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Перемирие должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте. Оно не может быть достигнуто в СБ ООН при всём уважении к этому институту",- сказал он журналистам после заседания СБ ООН.

При этом он отметил, что российская сторона настаивала на включении этого положения в резолюцию, чего в итоге удалось достичь.

"Мы бы хотели, чтобы перемирие наступило незамедлительно, но давайте будем реалистами: нам бы хотелось вовлечь стороны (в процесс - ИФ) и побудить их к выполнению (резолюции - ИФ)", - добавил Небензя.