Главные новости
СпортРоссия - Германия. ОнлайнСпортСпортсмены из РФ не смогут пройти под российским флагом на закрытии ОлимпиадыКультураРумынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" Берлинале
В мире

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии

Есть обновление от 23:24

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли в субботу резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней, передает корреспондент "Интерфакса".

"За 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно", - заявил председательствующий в СБ ООН в феврале постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби.

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно резолюции, текст которой оказался в распоряжении "Интерфакса", "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".

В документе отмечается, что "режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГ, "Аль-Каиды" и "Джебхан-Ан-нусры" (запрещены в РФ) и связанных с ними группировок и лиц".

В четверг днем российская делегация распространила среди членов Совета Безопасности поправки к проекту резолюции, в пятницу утром дипломаты продолжили консультации. На пятницу также было запланировано голосование по проекту, которое неоднократно откладывалось из-за работы над документом. В итоге было принято решение перенести голосование на вторую половину дня субботы по нью-йоркскому времени. В субботу консультации членов СБ ООН продолжались вплоть до голосования.

Теги: Совбез ООН, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Сирийские активисты сообщили еще о двух российских Су-57 в СирииСирийские активисты сообщили еще о двух российских Су-57 в Сирии
Ранее источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию переброшены два истребителя пятого поколенияПодробнее
Террорист-смертник устроил взрыв в центре КабулаТеррорист-смертник устроил взрыв в центре Кабула
Один человек погиб, шестеро пострадалиПодробнее
Экс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показанийЭкс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показаний
Ранее против Рика Гейтса выдвигали обвинения в рамках "российского дела"Подробнее
Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной КореиТрамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи
По словам президента, эти меры - самые жесткие, которые когда-либо вводились против страныПодробнее
МИД РФ подтвердил обнаружение крупной партии кокаина в посольстве в Буэнос-АйресеМИД РФ подтвердил обнаружение крупной партии кокаина в посольстве в Буэнос-Айресе
Накануне аргентинские СМИ сообщили, что в диппредставительстве было обнаружено 12 чемоданов с 400 кг кокаинаПодробнее
Стивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухолиСтивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухоли
Перед Рождеством у актера обнаружили клетки злокачественной опухоли в предстательной железеПодробнее
Закон по Донбассу опубликован в украинской прессеЗакон по Донбассу опубликован в украинской прессе
У правительства Украины есть месяц, чтобы изменить свои нормативно-правовые акты в соответствии с этим закономПодробнее
SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи интернетаSpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи интернета
Компания намерена создать орбитальную сеть из таких спутников для полного покрытия интернетом всей поверхности ЗемлиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Неделя моды в Лондоне8 фото
22 февраля
Неделя моды в Лондоне
Фотохроника 21 февраля6 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссия - Германия. ОнлайнСпортСпортсмены из РФ не смогут пройти под российским флагом на закрытии ОлимпиадыКультураРумынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" БерлиналеВ миреСирийские активисты сообщили еще о двух российских Су-57 в СирииСпортРоссияне Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу ОИ в лыжном марафонеВ миреЭкс-советник предвыборного штаба Трампа признался в заговоре и даче ложных показаний

США заподозрили Россию в кибератаке на олимпийский Пхенчхан

Россия - Германия. Онлайн

Россия - Германия. ОнлайнВ олимпийском Пхенчхане проходит финал мужского хоккейного турнира Подробнее

Экипаж немца Фридриха выиграл золото в соревновании бобслеистов на четверках

Керлингистки сборной Швеции выиграли золото Олимпиады

Спортсмены из РФ не смогут пройти под российским флагом на закрытии Олимпиады

Спортсмены из РФ не смогут пройти под российским флагом на закрытии ОлимпиадыМОК оставил в силе отстранение ОКР Подробнее

Олимпийский онлайн. Финишная прямая

Олимпийский онлайн. Финишная прямаяЗаключительный день Игр в Пхенчхане гарантированно принесет России как минимум серебряную медаль, но букмекеры настаивают на золоте Подробнее

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКРДисквалификацию рекомендовано снять после анализа всех допинг-проб олимпийских спортсменов из России Подробнее

Четыре золота будет разыграно в заключительный день Олимпиады-2018

Более 3 тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Костроме

Трамп назвал провальным меморандум демократов по "российскому делу"

Роспотребнадзор предупредил о брюшном тифе в Пакистане

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Кёрлинг03:05Женщины, Швеция - Южная Корея, Финал  ШвецияЮжная Кореяподробнее
Бобслей03:30Мужчины, экипажи-четверки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияГерманияЮжная Кореяподробнее
Хоккей с шайбой07:10Мужчины, Россия - Германия, Финал
Лыжные гонки09:15Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль, Финал