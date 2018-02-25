Трамп назвал провальным меморандум демократов по "российскому делу"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал полным политическим и юридическим провалом служебную записку демократов о расследовании так называемого "российского дела", опубликованную в субботу, пишет The Hill.

По мнению президента, этот документ лишь "подтверждает, что были сделаны ужасные вещи". "Как же это незаконно!" - подытожил президент в своем твиттере.

The Democrat memo response on government surveillance abuses is a total political and legal BUST. Just confirms all of the terrible things that were done. SO ILLEGAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2018 г.

Комитет по разведке Палаты представителей ранее обнародовал меморандум, в котором говорилось, что ФБР и другие органы действовали законно в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Документ был опубликован в отредактированном виде, поскольку его первоначальную версию Трамп заблокировал из-за того, что в нем содержалась секретная информация.

Демократы составили свою записку как ответ республиканцам, которые настаивают на том, что в ходе расследования ФБР превышало полномочия, следя за сотрудниками штаба Трампа и собирая информацию в пользу Хиллари Клинтон.