По всей России пройдут акции в память о Борисе Немцове

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Согласованные с властями акции памяти убитого три года назад политика Бориса Немцова пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России в воскресенье.

Наиболее многочисленная демонстрация запланирована в Москве, сообщил "Интерфаксу" член движения "Солидарность" Илья Яшин. "Мэрия одобрила нашу заявку и согласовала маршрут от Страстного бульвара, далее по бульварам с окончанием на проспекте Сахарова", - сказал он.

Яшин уточнил, что сбор участников будет происходить в 13:00 на Страстном бульваре, заявленная численность участников до 30 тыс. человек.

В связи с проведением марша с 10:00 для движения будет перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца, дома №7, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Митинг в Санкт-Петербурге пройдет на площади Финляндского вокзала с 14:00 до 15:30, сообщил руководитель регионального отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров. Акция также получила согласование региональных властей, ранее отклонивших две заявки на проведение шествия в центре города.

"В Казани состоится согласованный с властями митинг, сообщила агентству "Интерфакс" организатор акции, юрист "Открытой России" и начальник предвыборного штаба Ксении Собчак Эльза Нисанбекова. Для участия заявлено 250-300 человек.

В Перми пройдет также согласованный с властями митинг. Участники почтут память Немцова, собравшись у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище. Количество участников - 300 человек.

Администрация Уфы также согласовала проведение в городе акции памяти. Активистка регионального отделения "Открытой России" Зульфия Гайсина сообщила агентству, что участники соберутся в сквере "Волна". Заявленное число участников - 100 человек.

В свою очередь мэрия Нижнего Новгорода отказала организаторам марша памяти бывшего губернатора региона и первого вице-премьера РФ Немцова в традиционном месте проведения мероприятия - в центре города.

Один из организаторов марша Аркадий Галкер сообщил агентству, что они подавали заявку на проведение шествия по пешеходной Большой Покровской улице и митинга на одной из центральных площадей - Минина или Театральной. Заявленное количество участников - около 1 тыс. человек.

По словам организатора, отказ администрация мотивировала тем, что площадь Минина находится близко к зданиям госорганов, там расположены учебные заведения. А улица Большая Покровская в августе 2017 года была включена в список территорий, где проведение публичных мероприятий запрещено. В качестве альтернативы была предложена площадь Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Активисты не согласились с отказом администрации, они намерены собраться и пройти, как и прежде, по Большой Покровской.

Администрация Ульяновска изначально также отказала в проведении митинга в центре города, предложив площадку у Старого вокзала. Однако впоследствии один из организаторов мероприятия Игорь Топорков сообщил в социальной сети, что акцию разрешили провести в центре города.

Согласованная акция пройдет также в Чебоксарах (Чувашия), сообщил агентству один из организаторов мероприятия Семен Кочкин.

По его словам, активисты подавали заявку на проведение шествия, а затем митинга около памятника жертвам политических репрессий в центре города. Заявленное число участников - 150 человек.

Кроме того, акции памяти Немцова планируются Новосибирске, Ростове-на-Дону и ряде других городов, в общей сложности более чем в 30 населенных пунктах.

Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.