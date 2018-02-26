РФ предложила заняться оценкой ситуации в Ракке гуманитарной комиссии на базе ООН

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия предлагает создать комиссию под эгидой ООН по оценке гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе ООН, под ее руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации", - сказал Шойгу в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что по данным российского военного ведомства, в Ракке сложилась "тяжелейшая эпидемиологическая обстановка". "Там остается большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных местах, отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся предметов", - сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что ситуация в Ракке не позволяет начать там оказание гуманитарной помощи и восстановление города. "Естественно, в связи с этим туда не могут возвращаться люди", - сказал Шойгу.

С 2013 года город Ракка был своего рода "столицей" ИГ (запрещенная в РФ организация) в Сирии. В июне коалиция курдских и арабских оппозиционных вооруженных формирований Сирийские демократические силы (СДС) при воздушной и иной поддержке международной коалиции во главе с США начали операцию по освобождению Ракки. В октябре город был освобожден от боевиков ИГ.

В декабре 2017 года Шойгу заявил на встрече со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, что гуманитарная ситуация в сирийском городе Ракка очень плоха. "Мы не можем здесь не отметить то, что город практически разрушен. Город на грани эпидемии", - сказал он.