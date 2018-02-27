Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней, сообщило агентство Bloomberg.

"Ждите, санкции будут введены в ближайшие 30 дней", - цитирует агентство заявление министра, выступившего в Калифорнийском университете.

Мнучин на минувшей неделе уже заявил журналистам в Белом доме, что санкции готовятся. "Мы работаем над санкциями в отношении России, могу заверить, что процесс идет", - сказал он, добавив, что о них будет объявлено "в течение нескольких недель".

30 января Минфин США обнародовал "кремлевский список", в который вошли бизнесмены РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), главы всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек, часть списка засекречена. Ранее Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената США, заявил, что министерство финансов США подготовит новые санкции в отношении России "в ближайшем будущем".