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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с почти 4 кг кокаина в чемодане

Есть обновление от 07:19

Аргентинская полиция не исключает, что он может быть связан с наркотиками, обнаруженными при посольстве РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин России задержан в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе за попытку провезти 3,526 кг кокаина, сообщила во вторник министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич в своем фейсбуке.

Наркотики были спрятаны в двойном дне чемоданов, которые мужчина сдал в багаж. "Да, после найденных на прошлой неделе 389 кг кокаина, оказавшихся связанными с посольством РФ, мы усилили контроль по всей стране", - написала она.

Между тем, как пишет издание Сlarin, полиция не исключает, что эти два случая могут быть связаны.

Мужчину арестовали еще в воскресенье, однако известно об этом стало только сегодня. Его имя не разглашается, сообщается лишь, что ему около 50 лет и что он собирался лететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.

Ранее ФСБ сообщала о том, что в Германии скрывается организатор международной преступной группы, поставляющей наркотики из Латинской Америки в Россию, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан ФРГ.

"Кокаиновое дело"

В феврале аргентинские СМИ сообщили о том, что в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе было обнаружено почти 400 кг кокаина. Позднее в МИД РФ прокомментировали эту информацию, отметив, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу.

Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Утверждается, что кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

Как стало известно 26 февраля, в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. Под стражей они будут содержаться как минимум до середины апреля. Еще один фигурант - предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук арестован заочно, по данным ФСБ, он скрывается в Германии.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств, попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

Теги: Аргентина
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