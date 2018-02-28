В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с почти 4 кг кокаина в чемодане

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин России задержан в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе за попытку провезти 3,526 кг кокаина, сообщила во вторник министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич в своем фейсбуке.

Наркотики были спрятаны в двойном дне чемоданов, которые мужчина сдал в багаж. "Да, после найденных на прошлой неделе 389 кг кокаина, оказавшихся связанными с посольством РФ, мы усилили контроль по всей стране", - написала она.

Между тем, как пишет издание Сlarin, полиция не исключает, что эти два случая могут быть связаны.

Мужчину арестовали еще в воскресенье, однако известно об этом стало только сегодня. Его имя не разглашается, сообщается лишь, что ему около 50 лет и что он собирался лететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.

Ранее ФСБ сообщала о том, что в Германии скрывается организатор международной преступной группы, поставляющей наркотики из Латинской Америки в Россию, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан ФРГ.