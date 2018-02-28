Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с экипажем МКС вернулась на Землю

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вернулся на Землю утром в среду.

"Есть посадка", - высветилась надпись на большом экране в зале Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

Капсула приземлилась юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Есть посадка спускаемого аппарата корабля #СоюзМС06 ! Александр Мисуркин, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, поздравляем вас с возвращением! pic.twitter.com/yhqkZYD2T0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 февраля 2018 г.

На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин, а также два астронавта NASA Джозеф Акабу и Марк Ванде Хай. Они покинули капсулу, все чувствуют себя хорошо.

Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-53/54 составит 168 суток.

После расстыковки корабля "Союз МС-06" с Международной космической станцией и до прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе Антона Шкаплерова (РОСКОСМОС), Скотта Тингла (НАСА) и Норишиге Канаи (ДжАКСА).