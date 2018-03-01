Что случилось этой ночью: четверг, 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по тяжбе "Газпрома" и "Нафтогаза". "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" большую компенсацию за сокращение транзита, но тариф на транзит не будут пересматривать.

- Один из крупнейших американских ритейлеров Walmart ввел ограничения на продажу огнестрельного оружия из-за частых случаев стрельбы в школах. Теперь купить ружье в Walmart можно, если вам уже исполнился 21 один год. Раньше продавали 18-летним.

- Зарубежный прокат принес российским фильмам почти 20% кассы - Фонд кино впервые посчитал сборы за пределами России.