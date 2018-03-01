Япония возобновила экспорт рыбы из префектуры Фукусима

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Япония вновь начнет экспортировать рыбу, выловленную в водах близ префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС, сообщает в четверг газета "Асахи Симбун".

Первая партия морепродуктов объемом около 110 кг будет доставлена в Бангкок из аэропорта Ханеда в Токио. Ее поставят в 12 столичных ресторанов, специализирующихся на японской кухне. Улов был выгружен 28 февраля в рыболовном порту в городе Сома, который расположен менее чем в 50 км от АЭС Фукусима-1.

В июне 2012 года рыбаки префектуры возобновили рыбную ловлю на экспериментальной основе. С тех пор морепродукты из префектуры Фукусима допускались к продаже только после проверок уровня радиации.

По данным официальных лиц префектуры, морепродукты уже почти три года показывают уровни радиации, не превышающие стандартные показатели.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.