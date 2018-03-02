Чехия остановила выдачу подозреваемого в хакерских атаках россиянина Никулина

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд Чехии приостановил процесс выдачи подозреваемого в хакерских атаках и задержанного по требованию американских спецслужб гражданина РФ Евгения Никулина; решение было принято после рассмотрения обращения, поданного адвокатами россиянина в феврале 2018 года, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Прага может отказать в выдаче не только американцам, но и России. Однако главная цель защиты - не допустить экстрадиции задержанного в Штаты, где ему грозит 54 года заключения за "киберпреступления", - говорится в публикации со ссылкой на адвоката Никулина Владимира Макеева.

Издание напоминает, что Никулин уже более года находится в пражской тюрьме Панкрац в ожидании решения об экстрадиции и свою вину не признает. Пражский городской суд в мае 2017 года постановил, что россиянин может быть выдан как Вашингтону, так и Москве. Решение об экстрадиции в США было обжаловано защитой Никулина, но 24 ноября 2017 года Высший суд в Праге отказал в удовлетворении апелляции, оставив последнее слово за министром юстиции Чехии.

"Тогда защита Евгения Никулина обратилась в Конституционный суд Чехии, указывая на нарушения прав российского гражданина во время судебного процесса. Высший судебный орган принял во внимание жалобу и приостановил процесс экстрадиции", - уточняется в статье.

"Конституционный суд постановил, что до момента, пока он не вынесет собственное решение, чешский министр юстиции не может выносить какой-либо вердикт по делу Евгения Никулина. Мы указали на серьезные нарушения принципа справедливого процесса, когда мой подзащитный был существенно ограничен в возможности представлять собственные интересы", - заявил изданию чешский адвокат Мартин Садилек.

В свою очередь Макеев сообщил газете, что жалоба указывает на такие нарушения, как отсутствие перевода обвинительных актов на родной язык экстрадируемого лица, истечение срока давности заявления о выдаче и отсутствие доказательств причастности Никулина к инкриминируемым преступлениям.

"Суд может принять решение о недопустимости экстрадиции в ту или иную страну, то есть в США или РФ. С юридической точки зрения есть все предпосылки для такого шага. Главное сейчас - не допустить его выдачи США", - приводят "Известия" слова Макеева.

"Интерфакс" ранее сообщал, что Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты ряда крупных американских компаний в 2012 году. Никулин утверждает, что от него требуют лжесвидетельства - признания во вмешательстве в выборы в США. Между тем запрос на его выдачу направила и Россия. В Москве его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году.