Белый дом опроверг сообщения о готовящейся отставке ключевого советника Трампа

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома назвал сообщения СМИ о возможной отставке советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера "вымыслом".

"Мы регулярно встречаемся со слухами и вымыслами, касающимися представителей администрации, занимающих высокие посты. На данный момент нам нечего сказать на эту тему", - сказал чиновник на брифинге в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о готовящейся в апреле текущего года отставке Макмастера.

Ранее телеканал NBC, ссылаясь на данные от пяти информированных источников, сообщил, что отставки советника по нацбезопасности добиваются глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр обороны Джим Мэттис.

Последним из ключевых советников президента Дональда Трампа в отставку подала директор по коммуникациям американской администрации Хоуп Хикс.