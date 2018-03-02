Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:20 мск в пятницу землетрясения имел координаты 6.29 градуса южной широты и 130.36 градуса восточной долготы и находился в 376 км юго-восточнее города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".