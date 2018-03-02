Двум детям удалось под обстрелом выйти к гуманитарному коридору в Восточной Гуте

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Двум детям удалось пересечь гуманитарный коридор, покинув Восточную Гуту в ночь на пятницу, сирийские военнослужащие смогли организовать их встречу и прикрытие, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Ночью в 00 часов 25 минут к гуманитарному коридору удалось выйти двум детям - мальчику и девочке. Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие заранее засекли их движение и поэтому смогли организовать встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по детям огонь из стрелкового оружия. Сейчас с ними работают медики и психологи", - заявил он.

По словам Золотухина, массового выхода местных жителей из анклава пока не наблюдается. Причиной является несоблюдение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Сегодня из района восточной окраины населенного пункта Дума боевики "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ - ИФ) дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на участке дороги М2, ведущий к пункту пропуска в населенного пункта Мухайям Аль - Вафедин. Информация о пострадавших уточняется. Очевидно, что обстрелы осуществлялись с целью воспрещения выхода гражданского населения, желающего покинуть Восточную Гуту", - добавил представитель центра.

На "горячую линию" Центра по примирению в Дамаске продолжает поступать большое количество сообщений от жителей Восточной Гуты. "Мы получаем информацию о тяжелой гуманитарной ситуации, дефиците продовольствия и медикаментов, а также многочисленные жалобы на репрессии со стороны боевиков. Все это ведет к росту недовольства местного населения и вспышкам протеста. Есть сведения, что некоторые гражданские активисты объединяются в небольшие группы и вооружаются с целью прорыва блокады боевиков и выхода на подконтрольные правительству территории", - сказал Золотухин.

Российский Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить репрессии в отношении мирных жителей и снять запрет на их выход из Восточной Гуты.

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии.

26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневная гуманитарная пауза в Восточной Гуте с 09:00 до 14:00 местного времени вводится с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. По словам Шойгу, цель гуманитарной паузы - исключить жертвы среди мирного населения.

За три предыдущих дня действия гуманитарных пауз мирному населению не удавалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований.