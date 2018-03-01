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Боевики трижды пытались атаковать гуманитарный коридор в Восточной Гуте

Есть обновление от 00:59

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - За время действия третьей гумпаузы в Восточной Гуте боевики три раза пытались атаковать гуманитарный коридор, все атаки успешно отражены, сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко.

"С 9:00 до 14:00 по местному времени была объявлена третья "гуманитарная пауза". За время ее действия, с 10:10 до 11:30, боевики группировок "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам" и "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) трижды пытались атаковать гуманитарный коридор из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуни", - заявил Евтушенко.

"Все атаки были успешно отражены правительственными войсками", - сказал он.

Евтушенко добавил, что выход мирных жителей из сирийской Восточной Гуты так и не состоялся за трое суток гуманитарных пауз. Незаконные вооруженные формирования продолжают насильно удерживать людей, не позволяя им покинуть опасные районы", - сказал он.

Начальник центра отметил, что в четверг в районе населенного пункта Утая, который контролируется группировкой "Джейш аль-Ислам", к позициям правительственных войск пытались выйти несколько десятков мужчин, женщин и детей, однако боевики не дали им этого сделать, применив насилие.

Евтушенко отметил, что при этом гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин продолжает функционировать: развернуты необходимые элементы инфраструктуры, дежурят бригады скорой помощи, в готовности находятся медпункт, пункт раздачи питания и транспорт для перевозки мирных жителей в пункт приема беженцев в Эддуэр.

Кроме того, население по всем доступным каналам продолжают информировать о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор. Через СМИ распространяют телефоны горячей линии Центра примирения в Дамаске, добавил начальник Центра.

Теги: Сирия, Восточная Гута
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